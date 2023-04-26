سفينة الصحراء في الجبال.. الجفاف يدفع بـ "إبل عبيد" إلى كوردستان بحثاً عن الحياة (صور)

شفق نيوز/ مع ساعات الصباح يقوم غازي عبيد وهو رجل من أهالي منطقة ربيعة غرب محافظة نينوى بالتعاون مع زوجاته الثلاث وأولاده الـ18 برعاية الابل في مراعي إقليم كوردستان، ليكسر بذلك القاعدة المعروفة عن معيشتها الصحراوية لتعيش بين جبال محافظة دهوك.

الانتقال الى إقليم كوردستان

يروي غازي عبيد لوكالة شفق نيوز قصة انتقاله من ربيعة الى محافظة دهوك: "كانت لديّ في السابق 50 رأس ابل ارعاها في منطقة ربيعة، لكن وبسبب الجفاف فقد قضى منها 29، ولهذا فكرت بالانتقال وبشكل دائم الى محافظة دهوك بإقليم كوردستان وتحديداً في قرية باجلور، شمال محافظة دهوك، للمحافظة على البقية منها إضافة إلى 400 رأس غنم لإتمام رعيها في سهول والمناطق الجبلية بمساعدة اولادي الـ18 وزوجاتي الثلاث".

ويضيف عبيد عن طبيعة تربية الجمال في مراعي هذه المناطق أن "هناك صعوبة في تربية ورعي الابل هنا لأن أكثر هذه المناطق وعرة وايضا لا يوجد هنا اعشاب واحشاش التي تتغذى عليها بشكل كاف ولكنه على نحو عام افضل من المنطقة التي كنا فيها ولهذا تمكنت من المحافظة على الابل والماشية التي املكها".

رعاة بين الإقليم ومناطق اخرى

ويتابع الراعي بالقول إن "هناك الكثير من رعاة الماشية وتحديداً من محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى يأتون الى مراعي دهوك على مدار السنة لرعاية ماشيتهم وتأجير بعض القطع التي تصلح للرعي من السكان مقابل مبالغ معينة ومن ثم يعودوا الى مناطقهم الاصلية وتتكرر هذه الحالة دائما، فيما البعض الاخر قد استقر هنا مثلي واصبح يرعى ماشيته بشكل دائم"، مبينا ان الظروف المناخية هي التي قلبت الموازين وجعلتنا ننتقل من مناطقنا الاصلية الى مناطق جديدة ربما لم تألفها الابل وطبيعة معيشتها".