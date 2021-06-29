سفيرة أستراليا الجديدة تؤكد لبارزاني: نرغب بتنمية العلاقات مع كوردستان

شفق نيوز/ أعربت سفيرة استراليا الجديدة لدى العراق بولا غانلي خلال لقائها مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، عن رغبة بلادها في تنمية علاقات بلادها مع العراق واقليم كوردستان في جميع المجالات، مشيدة بدور قوات البيشمركة في هزيمة داعش.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل سفيرة استراليا لدى العراق بولا غانلي في اول زيارة لها لاقليم كوردستان بعد تسنمها مهام عملها في العراق من اجل التعرف عن كثب على اوضاع الاقليم واراء وملاحظات قيادات الاقليم بشأن أوضاع البلد.

واضاف البيان ان بارزاني قدم التهاني خلال الاجتماع لغانلي وتمنى لها النجاح في مهام عملها، معبرا عن رغبة الاقليم لتنمية العلاقات مع استراليا في جميع المجالات.

كما وجه بارزاني الشكر لأستراليا لدعمها وتعاونها مع العراق واقليم كوردستان في الحرب ضد الارهاب.

من جهتها اكدت غانلي ان بلادها تنظر باهتمام الى اوضاع العراق واقليم كوردستان وترغب بتنمية العلاقات وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين، متطرقة الى دور البيشمركة في هزيمة داعش وثناء بلادها على الاقليم لايواء النازحين واللاجئين في الاقليم وخصوصا النازحين المسيحيين والايزيديين.

واضاف البيان ان حرب الارهاب واسباب مخاوف عودة ظهور داعش، ووباء كورونا وحملات التلقيح ضده والانتخابات المقبلة في العراق والعلاقات بين اربيل وبغداد واوضاع المنطقة بصورة عامة وعدد من المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك كانت محاور اخرى في الاجتماع.