سعر ثابت للدواء في إقليم كوردستان

شفق نيوز / نجحت حكومة إقليم كوردستان، في تنظيم الأدوية واستيراد عالية الجودة منها، والإشراف على شركات استيرادها وشفافية المعلومات الخاصة عن الدواء، وفقا لمسؤول حكومي.

وكان قرار توحيد أسعار الأدوية، قد أُتُخذ، و دخل حيز التنفيذ في شهر تشرين الثاني 2022، في جميع أنحاء إقليم كوردستان، مما كان له تأثير ايجابي كبير على ضبط أسعار الأدوية والقضاء على الفوضى والتخبط في سوق الدواء.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام رقابة جودة الأدوية، الدكتور شیروان صادق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "في السابق، وبسبب الفوضى الموجودة في سوق الدواء ولعدم تسجيل المصانع والشركات والمنتجات الصيدلانية، لم یتم توحید أسعار الأدوية في جميع أنحاء إقليم كوردستان، ولكن حكومة الإقليم من خلال وزارة الصحة فعلت هذا الأمر كخطوة أولى تتمحور حول مراجعة أسعار الأدوية، حيث بات يمكن للمواطنين معرفة السعر الذي حددته الحكومة وذلك باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR code)".

ولضمان هذا الأمر، سيتم وضع ملصقات جديدة على الأدوية وستقوم حكومة اقليم كوردستان بوضع رقابة شديدة وجادة على سوق الدواء لمنع التزييف والتلاعب بالأسعار، فيما ستكون هناك عقوبات شديدة للمخالفين، لضمان عدم تعرض المواطنين لأي نوع من الغش سواء من حيث نوعية الأدوية وجودتها وأسعارها.

وفيما يتعلق بمشكلة الأدوية المهربة، أوضح صادق، أن "هناك بعض الأسباب الأساسية التي كانت تعرقل عملية ضبط الجودة، مثل تأخر فحص الأدویة وتهريبها واختلاط الأدوية القانونیة‌ والمهربة في السوق، وكانت هناك العديد من الإجراءات الروتينية للحصول على التصاريح، وحتى عملية الحصول عليها كانت تتم عبر وسائل غير قانونية".

وفي هذا الشأن، أشار الدكتور شیروان صادق، إلى "اجتثاث أسباب تهريب الأدویة، بإجراءات أكثر صرامة ومراقبة، لذلك، تم انهاء عمليات تهريب الأدوية، حيث باتت السيطرة عليها الآن محكمة وعلى مستوى عال".