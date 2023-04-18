سعر القطعة منها 20 مليون دولار.. السليمانية تعرض أراضٍ "مميزة" في مزاد علني لإتمام مشروع بالمحافظة

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة بلدية محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، عرض عدد من الأراضي المميزة في المزاد العلني.

وحصلت وكالة شفق نيوز على وثائق تؤكد إعلان بلدية محافظة السليمانية بيع (11) قطعة أرض مميزة عن طريق المزاد العلني.

وأبلغت مصادر محلية وكالة شفق نيوز، أن "قيمة كل قطعة من تلك الأراضي تصل إلى قرابة (20) مليون دولار".

وأوضحت انه "سيتم إنفاق تلك الأموال لاتمام شارع (100) متر في السليمانية".