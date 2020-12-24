سعر الدولار الجديد قد يدفع كوردستانيين لترك التدخين.. صور

شفق نيوز/ يبدو أن قرار ارتفاع سعر الدولار الامريكي انعكس على مجمل الحياة في العراق واقليم كوردستان، ومنها اصحاب بيع السجائر في مدينة السليمانية، فبين ترحيب بالقرار وامتعاض من الخسائر المادية، هناك ضوء في اخر النفق المظلم.

يقول احد تجار السجائر في سوق الخانقة بمدينة السليمانية ابراهيم مصطفى لوكالة شفق نيوز، إن قرار رفع سعر العملة الاجنبية الدولار من خلال البنك المركزي العراقي كان صائباً لحل الازمة الاقتصادية وتوفير رواتب الموظفين رغم الخسائر التي تسببت لنا كتجار سجائر، مشيراً إلى أن الاسعار زادت بنسبة 25% للبضائع كون اغلبها مستوردة من مناشئ عالمية ."

ويرى مصطفى أن "تذبذب سعر الدولار لن يستمر طويلاً، موضحاً أن "الحكومة العراقية تنتظر نتائج هذا القرار وتداعيته، وستظهر نتائج الحلول قريباً بعد استقرار الدولار وانطلاق الرواتب التي تنشط حركة السوق ."

ويشير المواطن "عزيز امين" وهو يشتري علبة سجائر، أن "اسعارها ارتفعت، حيث كنت اشتري العلبة الواحدة ب 1000 دينار، والان اشتريها 1250 دينار وهذا كثير"، مضيفاً بتهكم أن "الحكومة تحاول ان نترك التدخين ."

ويرى البعض أن ارتفاع صرف الدولار كان قراراً صائباً ، وخاصة في مجال بيع السجائر وهي خطوة لترك التدخين والحفاظ على صحة الانسان.

وأقر مجلس الوزراء العراقي الاثنين 21 كانون الثاني الحالي، موازنة البلاد المالية للعام المقبل 2021 تمهيداً لإرساله إلى البرلمان للتصويت عليه ، بعد جلسة طارئة للمجلس استمرت على مدى ثلاثة أيام متتالية.

وقدرت الموازنة، سعر صرف الدينار العراقي بـ1450 لكل دولار، وفق ما أعلنه البنك المركزي، فيما تم تحديد حصة الإقليم منها بنحو 12 في المئة.