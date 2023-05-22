سعدي بيره لوفد (يونامي): الاتحاد الوطني الكوردستاني مع إجراء الانتخابات في موعدها

شفق نيوز / أعلن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي أحمد بيره، اليوم الاثنين، تأكيد الاتحاد على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في موعدها وحل المشكلات العالقة بشأنها مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيما دعا إلى إيجاد حل لمسألة مقاعد المكونات.

وقال المكتب الاعلامي للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "عضو المكتب السياسي سعدي أحمد بيره استقبل، بمقر المكتب في أربيل، وفداً من بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، تألف من ريكاردو رودريغيز مسؤول مكتب (يونامي) في اقليم كوردستان وسيلفي بلانشير مستشار شؤون الانتخابات ولينارت نيكولاي مستشار الشؤون القانونية في مكتب (يونامي)".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالوضع السياسي في العراق واقليم كوردستان، وخاصة المباحثات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي حول مسألة الانتخابات وسبل حل المشكلات العالقة".

وجدد سعدي أحمد بيره، بحسب البيان، "التأكيد على أن الاتحاد الوطني يؤيد إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في موعدها المحدد"، ونقل عنه البيان قوله: "ينبغي إيجاد حل لمسألة مقاعد المكونات في انتخابات برلمان كوردستان دون تقليل عدد المقاعد".

وكان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني أصدر، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، أوضح فيه أن هناك محاولات لإضاعة المزيد من الوقت وخلق العراقيل لإجراء الانتخابات، مشددا على أنه يؤمن بشكل عملي وفعلي بالعملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ويعد الشعب مصدرا لشرعية السلطة عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، استأنف برلمان اقليم كوردستان، جلسته بعد أن رفعها بسبب "عراك بالأيدي بين نواب"، وصوت على تفعيل مفوضية الانتخابات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن برلمان إقليم كوردستان صوت على تفعيل المفوضية المستقلة للانتخابات، موضحا أن البرلمان صادق على القرار بعد تصويت 58 نائبا عليه.

وألقت الخلافات السياسية ولاسيما بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني على حسم إجراء الانتخابات، على الرغم من تحديد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم 18-11-2023 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية بدورتها السادسة في الإقليم.