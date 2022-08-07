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سعدي بيرة: مجريات الأحداث السياسية العراقية دفعت الحزبين الكورديين إلى تغيير محاور النقاش

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-07T09:37:04+0000
سعدي بيرة: مجريات الأحداث السياسية العراقية دفعت الحزبين الكورديين إلى تغيير محاور النقاش

شفق نيوز/ كشف عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي احمد بيرة، يوم الأحد، أن مجريات الأحداث في الساحة السياسية غيرت مسار المفاوضات بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال بيرة لوكالة شفق نيوز، ان "الاجتماع الأخير بين الرئيس مسعود بارزاني والرئيس بافل طالباني كان مهماً، ويجب أن تتم مناقشة القضايا العالقة بشكل صريح ومعالجتها بالحوار وليس بالكراهية وردود الفعل السلبية".

وأضاف "يجب الدفاع عن إنجازات إقليم كوردستان معاً من قبل جميع الأطراف في كوردستان".

وأشار إلى أن "المجريات الحالية على الساحة السياسية في العراق دفعت الحزبين الكورديين إلى تغيير محاور النقاش بينهما لأنهما كانا يركزان غالبا على مسألة رئاسة الجمهورية لكن الآن بات التباحث حول الوضع العراقي الراهن أمراً ملحاً".

وعن حل مجلس النواب الاتحادي، أوضح بيرة، ان "اجراء الانتخابات بحاجة الى مبالغ كبيرة والشعب العراقي الان بحاجة الى تحسين وضعه الاقتصادي وتوفير فرص العمل".

ولفت إلى أن "الانتخابات لن تكون مهمة اذا لم يتم تقبل نتائجها من قبل الأحزاب".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يعتصم أنصاره في مبنى مجلس النواب بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، قد دعا في وقت سابق إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة وتغيير معادلة العملية السياسية.

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