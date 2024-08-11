سعدي بيرة: حكم كركوك اتبع عقلية "التعريب" وحان الوقت للتخطيط نحو المستقبل

شفق نيوز/ قال القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي بيرة، يوم الأحد، إن محافظ كركوك الجديد ريبوار طه، هو لكل أهالي المحافظة دون تمييز.

وذكر بيره، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، أن "الوقت قد حان لترك الماضي، والتخطيط نحو المستقبل"، لافتاً إلى أن "نهج الحكم في كركوك سابقا كان يتعلق بشكل قليل بالعراق الجديد واتبع عقلية التعريب والتبعيث".

وأضاف: "يجب أن تصبح كركوك نموذجاً للتعايش، فلا يمكن النجاح برؤية حزبية ضيقة".

وشدد بيرة، على ضرورة "إعادة ثقة أهالي كركوك بمدينتهم وهويتها"، لافتاً إلى أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان معارضاً على النزول بقائمة واحدة في المحافظة".

وافضى اجتماع خاص في العاصمة بغداد مساء أمس السبت إلى انتخاب ابراهيم الحافظ رئيسا لمجلس محافظة كركوك، وريبوار طه محافظا، حيث شهد الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد غياب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاعضاء التركمان، فيما تخلف عن الاجتماع ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية.

وتعرقل اختيار محافظ كركوك بعد خلافات استمرت لثمانية أشهر، حيث كانت أولى جلسات المجلس المحلي قد عُقدت في 11 تموز الماضي وبقيت مفتوحة، مما تطلب تدخلا من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.