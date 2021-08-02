"إسعاف ألماني" إلى كوردستان لاحتواء مرحلة الخطر

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان، سامان برزنجي، يوم الاثنين، تقديم ألمانيا 100 ألف أداة فحص لكشف المصابين بكورونا في الإقليم لتجاوز مرحلة الخطر الوبائي الذي تشهده المدن الكوردستانية.

وذكر برزنجي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "الإقليم لغاية الآن في حالة الذروة، بتسجيل الحالات الموجبة بكورونا، وحاليا المستشفيات جميعها ممتلئة بالمصابين بالفيروس"، مثمناً في الوقت نفسه المساعدة المقدمة من الحكومة الألمانية، بهذا الصدد".

وأوضح أن "المساعدات الألمانية تضمنت فتح مركز صحي متجول لإجراء فحوصات كورونا، وأيضا جاءت فرق من ألمانيا لكوردستان، للمساعدة في كيفية القضاء على كورونا"، مشيراً إلى وجود "مركز صحي ألماني متجول في دهوك، وهناك خطة لفتح مركز مشابه في أربيل".

وتابع برزنجي، "نحن مع منظمة الصحة العالمية، بصدد إعداد تقرير آخر، ربما ننتهي منه يوم غد، وبعدها سيظهر هل دخلنا المرحلة الحمراء"، منوهاً إلى أن الدخول بهذه المرحلة يستوجب "إجراءات أكثر تشدد".

ورجح وزير الصحة بإقليم كوردستان، أن ما تشهده مدن كوردستان هي مرحلة خطرة من كورونا"، مردفاً بالقول "كنا نطالب الناس بأخذ اللقاح، ولكن بعد ارتفاع الإصابات، لمسنا إقبالاً على أخذ اللقاح، وهو ما أدى لحدوث زخم في المراكز الصحية".

وأشار برزنجي، إلى أن "الذين يخلقون الزخم هم الذين لم يسجلوا أنفسهم إلكترونيا، لأن توزيع اللقاحات على المراكز، يتم وفق العدد المسجل، ولهذا أي شخص يقوم بخلق مشكلات في المراكز الصحية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وتحدثت أنباء عن رصد حالة اعتداء لمواطنين على مدير مركز مستشفى رزكاري في أربيل، وذلك بعد الزخم الذي شهده المركز من قبل المواطنين الذين توافدوا عليه لأخذ اللقاح.