أسعار تصل لآلاف الدولارات.. أربيل تحتضن معرض الطيور السنوي (صور)

شفق نيوز- أربيل

انطلقت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مساء الخميس، فعاليات المعرض السنوي للطيور، بمشاركة واسعة من مربين وهواة قدموا من مختلف المحافظات العراقية، وسط أجواء من المنافسة التجارية والجمالية.

ويعد هذا المعرض تقليداً سنوياً في أربيل، حيث يتحول إلى ملتقى يجمع بين هواة تربية الطيور والمستثمرين في هذا القطاع، متضمناً عرضاً لأنواع نادرة ومحلية، فضلاً عن كونه سوقاً مفتوحة لعمليات البيع والشراء.

معايير الجودة والمنافسة

ويقول شهاب أحمد، أحد حكام المسابقة، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يقدم تشكيلة متنوعة من الطيور المحلية والأجنبية، إضافة إلى أنواع خاصة بإقليم كوردستان. العملية هنا لا تقتصر على العرض فقط، بل تشمل منافسة محتدمة بين أصحاب الطيور".

وحول آلية التقييم، أوضح أحمد أن "اللجنة التحكيمية تعتمد في تقييمها على المواصفات الفنية والجودة، أما الألوان فهي تخضع لأذواق المشاركين"، مؤكداً أن "جميع الطيور المشاركة تتناسب مع البيئة المناخية لإقليم كوردستان".

بورصة الأسعار

وفيما يخص القيمة المادية للطيور المعروضة، كشف الحكم أن الأسعار تتراوح "بين 200 دولار وألف دولار، لكنها في كثير من الأحيان تتجاوز هذا السقف لتصل إلى مبالغ أعلى بكثير حسب ندرة الطير ومواصفاته". ويشارك في نسخة هذا العام أكثر من 200 طائر من مختلف الأصناف والفئات والألوان.

ملتقى للأصدقاء والمنافسين

من جانبه، قال دلشاد، وهو أحد المشاركين القادمين من محافظة دهوك: "أتيت إلى أربيل للمشاركة بطيوري الخاصة والمنافسة مع أقراني من كركوك وأربيل، واللقاء بالأصدقاء الذين يجمعنا بهم هذا الشغف".

وأضاف دلشاد، في حديثه للوكالة إن " المعرض فرصة مهمة للاطلاع على مستويات التربية والتحسين الوراثي للطيور، وننتظر الآن قرار لجنة التقييم لمعرفة نتائج المنافسة".