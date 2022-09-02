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أسعار النفط الأبيض ترتفع إلى الضعف في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-02T12:12:00+0000
أسعار النفط الأبيض ترتفع إلى الضعف في إقليم كوردستان

شفق نيوز / تشهد أسعار النفط الأبيض، خلال الآونة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظاً في محافظات إقليم كوردستان.

وقال عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كوردستان، علي حمه صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة البرلمانية طالبت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، بالاجتماع لمناقشة آلية توزيع النفط والسيطرة على الأسعار".

بدوره، أوضح حكيم شيخاني، الذي يعمل بائعا للنفط في أربيل، خلال حديثه للوكالة، أن "سعر برميل النفط الأبيض العام الماضي، كان 130 ألف دينار، لكنه ارتفع إلى 265 ألف دينار خلال العام الحالي، أي انه ارتفع إلى الضعف".

وتشير الإحصائيات الرسمية، لوزارة الثروات الطبيعية، إلى أن إقليم كوردستان، يحتاج إلى 238 مليون لتر من النفط الأبيض، لتوزيعه على السكان.

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