أسعار اللحوم في السليمانية.. مواطنون يشكون ارتفاعها مع حلول رمضان وقصابون يبررون (صور)

شفق نيوز / بالتزامن مع عطلة أعياد نوروز وحلول شهر رمضان ارتفعت أسعار اللحوم في أسواق السليمانية بصورة ملفتة، وفيما وصف مواطنون هذا الارتفاع بأنه لا يتناسب مع وضعهم الاقتصادي، برر قصابون وصول الأسعار الى المستوى الحالي.

وقال كارزان احمد وهو احد المواطنين لوكالة شفق نيوز إن "سعر اللحم الأحمر وصل يوم أمس إلى (24) الفاً في بعض المحال بسبب عيد نوروز والطلب عليه، والآن وصل سعره إلى (22) ألف دينار، وهو ما يعد اجحافاً بحق المواطنين الذين لم يم يتسلم اغلبهم رواتب شهر شباط، ونحن في أعياد نوروز وبدء شهر رمضان".

وطالب كارزان الجهات الحكومية بـ"التدخل ومراقبة الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار الذي بات يرهق المواطن العراقي".

وقال آسو عمر وهو أحد القصابين في سوق السليمانية في حديث لوكالة شفق نيوز إن "أسعار اللحوم ارتفعت من التجار فقبل نوروز كان سعر الكيلو غرام هو (7000) آلاف، والآن هو (9000) الاف للكيلو غرام (عند بدء شراء الخروف الحي)، وهذا يعني أن سعر الكيلو غرام الواحد سيكلف القصاب بعد ذلك نحو (20) ألف دينار.

وأضاف، أن "أسباب الارتفاع تعود إلى قلت الكميات المطروحة من قبل التجار وزيادة الطلب بمناسبة أعياد نوروز".

وتوقع عمر ان، تصل الأسعار إلى (25) الف دينار خلال أيام شهر رمضان المبارك بسبب الطلب الكبير على اللحم في في شهر الصيام، وهذا يعد عبئاً على المواطنين.