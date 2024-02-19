أسعار اللحوم تلتهب في أربيل والسليمانية ومخاوف من تسجيل "ارتفاع تاريخي" في رمضان

شفق نيوز/ من جديد وقبيل شهر رمضان تسجل أسعار اللحوم في أسواق اقليم كوردستان ارتفاع جديدا، وفي ظل تصاعد شكاوى المستهلكين من ذلك، كونها تدخل ضمن المكونات الأساسية لمختلف الأكلات الشعبية التقليدية في المطبخ العراقي.

وتصل أسعار الكيلوغرام الواحد من لحوم الغنم والبقر، إلى 23 ألفا، وفق ما رصده مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة بعدما كان يتراوح ما بين 20 إلى 22 ألف دينار للكيلوغرام الواحد.

ويقول المتحدث باسم سوق القصابين في سوق السليمانية آسو عمر، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار اللحوم الحمراء ترتفع يوما بعد آخر في السليمانية وذلك لجملة أسباب أولها ارتفاع الأسعار من الدول المصدرة، وكذلك ارتفاع الضرائب والرسوم التي تضعها الحكومة على استيراد الأغنام من دول الجوار، اضافة الى السبب الأهم وهو منع دخول الأغنام للمحافظات".

وأضاف أن "أسعار اللحوم من مصدرها ارتفع من 7 آلاف إلى 10 آلاف للكيلوغرام الواحد للحيوانات الحية وهذا يجعل من أسعار اللحوم ترتفع في الأسواق لهذا الحد".

وعن حركة السوق في ظل هذا الارتفاع، يرى آسو، أن ارتفاع الأسعار تسبب بتراجع حركة السوق بنسبة كبيرة كون المواطن يعاني أصلاً من تراجع الواقع الاقتصادي بسبب تأخر صرف الرواتب واسباب اخرى.

وعن التسعيرة الحكومية التي تضعها الحكومة للجزارين، رأى أن "الحكومة لا تستطيع الآن وضع تسعيرة ثابتة لأسعار اللحوم كون الأسعار تتفاوت بين يوم وآخر، وهذا يجعل من الحكومة عاجزة عن السيطرة على الأسعار"، مطالبا الحكومة بـ"تقليل الضرائب والرسوم على الحيوانات المستوردة، وكذلك فسح المجال لتداول الحيوانات بين المحافظات".

وتوقع المتحدث الرسمي باسم سوق القصابين في السليمانية أن "ترتفع أسعار اللحوم مع دخول شهر رمضان إلى نحو 26 ألف دينار للكيلوغرام الواحد اذا لم تستطيع الحكومة وضع حل لأسباب الارتفاع".

فيما اشتكى المواطن ارسلان محمد، عبر حديثه لمراسل وكالة شفق نيوز، من هذا الارتفاع المتتالي في أسعار اللحوم والتي تعد المادة الأساسية في أغلب اكلات المطبخ العراقي، مؤكدة أنهم لا يستطيعون حاليا شراء كيلوغرام واحد في كل أسبوع بسبب ارتفاع سعره من جهة وتأخر صرف الرواتب من جهة أخرى.

وقال محمد انهم" مقبلين على شهر رمضان الذي تعد فيه اللحوم من المواد الأساسية للمطبخ العراقي وتعد من المغذيات الرئيسة التي يحتاج إليها الصائم في أحد وجبات اليوم.

من جانبه؛ قال مولود محمد (قصاب) لوكالة شفق نيوز ان "اسعار اللحم المحلي مرتفعة منذ نحو أسبوع في مدينة اربيل حيث كنا نشتري سابقا الكيلو ب19 الف دينار بينما الكيلوغرام الواحد تتراوح أسعاره في الوقت الحالي بين 22 ألف دينار الى 22 الف دينار ونصف وهذا الارتفاع شمل المحافظة بشكل عام".

وحول ارتفاع الأسعار في شهر رمضان أوضح محمد أنه " في شهر رمضان ترتفع أسعار اللحم بشكل عام لكن في هذه السنة من المتوقع ان ترتفع أكثر وقد تصل الى 24 الف دينار للكيلو الواحد".