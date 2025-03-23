أسعار الطماطم تحلق في كوردستان.. ووزارة تدرس "قرارا"

شفق نيوز/ شهدت أسواق إقليم كوردستان، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الطماطم خلال الأيام الأخيرة، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد حاجز الـ 1500 دينار في بعض الأسواق، بعد أن كان يتراوح بين 650 و750 دينارًا الأسبوع الماضي.

وقال عطا محمد، المتحدث باسم علوة السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن "سعر الطماطم اليوم في العلوات بلغ 1100 دينار للكيلوغرام، بينما تجاوز 1500 دينار في الأسواق العامة".

وأضاف أن "قرار منع استيراد الطماطم إلى الإقليم، الذي بدأ تنفيذه في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، كان السبب الرئيس في هذا الارتفاع، حيث أدى إلى نقص المعروض في الأسواق، لاسيما مع تراجع إنتاج الطماطم في البصرة".

وتابع أن "الأسعار عادةً ما ترتفع في مثل هذا الوقت من كل عام بسبب زيادة الطلب، إلا أن تأثير منع الاستيراد كان أكثر وضوحًا هذه المرة، حيث ارتفعت الأسعار حتى في دول الجوار، مما زاد من حدة الأزمة".

وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، هيوا علي، أكد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن الجهات المختصة تراقب السوق عن كثب، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي، سيتم إعادة النظر في القرار.

وأضاف أن الحظر يشمل أيضًا موسم الصيف، عندما يصل إنتاج الطماطم في الإقليم إلى ذروته، بهدف حماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية.

يشار إلى أن، شفق نيوز، كشفت يوم أمس، أن أسعار العنجاص الحامض "الكوجة" بلغت 105 آلاف دينار للكيلوغرام الواحد في إقليم كوردستان، وذلك لكونها في بداية موسمها، وتباع بالقطع.