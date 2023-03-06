أسعار الدجاج تحلّق في السليمانية

شفق نيوز/ مع بدء النزهات الربيعية في اقليم كوردستان، بدأت أسعار الدجاج في أسواق السليمانية في الارتفاع بصورة ملحوظة خلال الأسبوعين الأخيرين، ما ادى الى تذمر المواطنين.

ويقول كارزان عبدالله، وهو موظف حكومي، لوكالة شفق نيوز، عن أسعار الدجاج ويؤكد أن الأسعار خلال الأسبوعين ارتفعت من (2200) دينار للكيلوغرام الواحد والآن وصل (3250-3500) دينار وهذا يعني ان نسبة الارتفاع تصل إلى (40)٪ وهي نسبة عالية خصوصا ان الدجاج هو انتاج محلي ولا يرتبط بالدولار او الاستيراد.

واضاف ان هذا الارتفاع يثقل كاهل المواطنين خصوصا في هذا الشهر الذي تكثر فيه النزه الربيعية فضلا عن أننا بانتظار شهر الصيام رمضان الذي يتطلب توفير اللحوم البيضاء في المائدة الرمضانية.

وبدوره بيّن رئيس جمعية مربي الدواجن في السليمانية ناظم عبدالله لوكالة شفق نيوز، إن مربي الدواجن يتكبدون خسائر كبيرة منذ قرابة (4) أشهر بسبب تذبذب سعر الدولار الذي يعد العملة الرئيسية في شراء الأعلاف والمستلزمات الأخرى، في وقت ان تكليف كيلو غرام الواحد من الدجاج عل أصحاب الدواجن يصل إلى (3250) دينار.

وعن ارتباط هذا الارتفاع بأعياد نوروز أو إقبال شهر رمضان، قال ناظم، إن هذه الأسعار في ارتفاع منذ أشهر، بسبب تكاليف تربية الدجاج.

واشار رئيس جمعية مربي الدواجن في السليمانية إلى أن دجاج الاقليم الان يصدر إلى مناطق الوسط والجنوب العراقي، وهذا جاء بعد مطالبات عديدة قام بها أصحاب دواجن الإقليم لتسويق منتجاتهم.