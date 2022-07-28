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أسعار البنزين في السليمانية ستنخفض لهذه الأسباب..

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-28T08:11:43+0000
أسعار البنزين في السليمانية ستنخفض لهذه الأسباب..

شفق نيوز/ شهدت أسواق محافظة السليمانية يوم الخميس انخفاضا ملحوظا بأسعار البنزين بعد موجة ارتفاع استمرت طيلة الفترة الماضية. 

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "من المقرر دخول قرابة مليون لتر من البنزين يومياً من إيران وتركيا والأردن، في ظل رفع الرسوم عن استيراد البنزين وهذا سيسهم في وفرة المنتج في الأسواق". 

وأضاف، أن "من المقرر ان يكون سعر اللتر من البنزين والسوبر 1500 بدلا من 1550 دينارا، و1400 دينار للتر الواحد من البنزين السوبر بدلا من 1450 دينارا، اما البنزين العادي فمن المقرر ان يكون سعره ما بين 1225 دينار  الى 1250 دينارا بعدما كان بـ1300 دينار". 

وأشار المصدر؛ إلى أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار البنزين في الايام المقبلة اذا ما استمرت حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بضخ البنزين المدعوم حكوميا للأسواق.

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