سعادة وتفاؤل.. اللاجئون السوريون في دهوك يحيون أول عيد بعد سقوط الأسد (صور)

شفق نيوز/ حل عيد الفطر هذا العام، على اللاجئين السوريين في مخيمات محافظة دهوك، بشكل مختلف، فهو الأول بعد سقوط نظام بشار الأسد، الأمر الذي خلق فرحة عارمة وأجواء من السعادة والتفاؤل بمستقبل أفضل لبلدهم.

ففي مخيم دوميز بالمحافظة، يقول حسين حسو، وهو من مدينة قامشلو، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا العيد له طعم خاص بالنسبة لنا كسوريين وخاصة كورد سوريا، لأنه الاول بعد زوال نظام الأسد".

ويضيف حسو، أن "الأهالي يشعرون بسعادة كبيرة حيث خرج الجميع منذ الصباح لزيارة اقاربهم واصدقائهم ومشاركة فرحة العيد".

أما ناهدة خليل، وهي لاجئة اخرى فقد عبرت عن شوقها للعودة الى سوريا قائلة "أمضينا هنا أكثر من 12 عاما في المخيم، ورغم أننا وجدنا الأمان، إلا ان الحنين الى ديارنا لا يفارقنا".

وأشارت لوكالة شفق نيوز، إلى "أننا نشتاق الى إقامة العيد في قرانا السورية"، متمنية أن يعم السلام قريبا ليتمكنوا من العودة الى وطنهم.

إلى ذلك، أشار هوار عزيز، إلى أن "سقوط نظام الاسد لا يعني بالضرورة وضوح مستقبل المناطق الكوردية في سوريا"، مضيفا أن النظام انتهى لكن لا احد يعرف بعد ما الذي سيحدث في مناطقنا".

ويتابع "أنا شخصيا لا أفكر في العودة الان، حيث يفضل الانتظار حتى تتضح الصورة ويستقر الوضع الأمني بشكل كامل".

وقد أنهار نظام بشار الأسد، وسقط رسميا في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعد هجوم واسع شنته قوات المعارضة، وقد قادت هيئة تحرير الشام هذا الهجوم، بدعم أساسي من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، في إطار الحرب الأهلية السورية المستمرة التي بدأت مع الثورة السورية عام 2011.