أسطوانة غاز وسائحون من محافظات جنوبية.. قصة حريق فندق أربيل (صور)

شفق نيوز / كشفت مديرية الدفاع المدني في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء الأحد، التفاصيل الكاملة لحادث حريق كبير اندلع بمبنى فندق "هولير بالاس"، القريب من ملعب فرانسو حريري الدولي وسط المدينة.

وأخبر مصدر في المديرية، وكالة شفق نيوز، أن "في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، اندلعت النيران في فندق هولير بالاس، ناجم عن انفجار أسطوانة غاز في الطابق الخامس والسادس من الفندق".

وأضاف المصدر، أن "الحريق طال 28 غرفة من الفندق، التي كان بداخلها أكثر من مئة نزيل، ومعظمهم سائحون من محافظات وسط وجنوب العراق"، لافتاً إلى أن "فرق الإطفاء والإسعاف الفوري وموظفي قسم صيانة الكهرباء، حاولوا لأكثر من ساعتين إخماد النيران وتحجيم الأضرار".

وأوضح أن "فرق الإطفاء ما تزال في مكان الحريق، لإخماده بشكل كامل"، مشيراً إلى أن "النيران تسببت بخسائر مادية في الفندق، دون حدوث أي إصابات في صفوف النزلاء".