سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسطوانة غاز وسائحون من محافظات جنوبية.. قصة حريق فندق أربيل (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-04T20:46:08+0000
أسطوانة غاز وسائحون من محافظات جنوبية.. قصة حريق فندق أربيل (صور)

شفق نيوز / كشفت مديرية الدفاع المدني في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء الأحد، التفاصيل الكاملة لحادث حريق كبير اندلع بمبنى فندق "هولير بالاس"، القريب من ملعب فرانسو حريري الدولي وسط المدينة.

وأخبر مصدر في المديرية، وكالة شفق نيوز، أن "في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، اندلعت النيران في فندق هولير بالاس، ناجم عن انفجار أسطوانة غاز في الطابق الخامس والسادس من الفندق".

وأضاف المصدر، أن "الحريق طال 28 غرفة من الفندق، التي كان بداخلها أكثر من مئة نزيل، ومعظمهم سائحون من محافظات وسط وجنوب العراق"، لافتاً إلى أن "فرق الإطفاء والإسعاف الفوري وموظفي قسم صيانة الكهرباء، حاولوا لأكثر من ساعتين إخماد النيران وتحجيم الأضرار".

وأوضح أن "فرق الإطفاء ما تزال في مكان الحريق، لإخماده بشكل كامل"، مشيراً إلى أن "النيران تسببت بخسائر مادية في الفندق، دون حدوث أي إصابات في صفوف النزلاء".

related

صور.. أربيل تحتفل بـ"هالوين"

Date: 2021-10-31 20:58:07
صور.. أربيل تحتفل بـ"هالوين"

فيديو.. حريق كبير في فندق بأربيل

Date: 2022-09-04 19:20:39
فيديو.. حريق كبير في فندق بأربيل

بارزاني يحدد الخلافات ويؤكد: بغداد لا تزال تتعامل بقوانين صدام

Date: 2020-08-27 15:38:03
بارزاني يحدد الخلافات ويؤكد: بغداد لا تزال تتعامل بقوانين صدام

باتصال هاتفي مطوّل.. بومبيو وبارزاني يبحثان حلّ الخلافات بين بغداد واربيل

Date: 2020-12-22 19:14:26
باتصال هاتفي مطوّل.. بومبيو وبارزاني يبحثان حلّ الخلافات بين بغداد واربيل

شرطة أربيل تعلن اعتقال ثلاثة متهمين بالسرقة والسطو المسلح

Date: 2022-08-03 10:10:32
شرطة أربيل تعلن اعتقال ثلاثة متهمين بالسرقة والسطو المسلح

بارزاني وصالح يبحثان الحلول لملف أربيل – بغداد

Date: 2019-09-18 15:49:35
بارزاني وصالح يبحثان الحلول لملف أربيل – بغداد

بعد اتصالات مكثفة.. المعتدون الأتراك على عائلة أربيلية في قبضة الأمن

Date: 2021-05-14 18:32:14
بعد اتصالات مكثفة.. المعتدون الأتراك على عائلة أربيلية في قبضة الأمن

ضبط كمية كبيرة من الهيروين والكريستال في أربيل

Date: 2022-02-22 18:35:37
ضبط كمية كبيرة من الهيروين والكريستال في أربيل