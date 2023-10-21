مسرور بارزاني يتعهد بتحويل التعاملات المالية في إقليم كوردستان إلى إلكترونية خلال عامين

شفق نيوز/ تعهد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، بتحويل التعاملات المالية في الاقليم الى الكترونية في غضون عامين من الزمن.

جاء ذلك خلال المؤتمر المصرفي السنوي الأول الذي تحتضنه مدينة اربيل تحت شعار "القطاع المصرفي فرص النهوض ومستقبل الشركات الدولية" بنسخته الأولى.

وقال مسرور بارزاني في كلمته، إن: التجار لن يضطروا الى حمل مبالغ كبيرة بل يمكنهم إدارة اموالهم عبر الانترنت.

وأضاف: قررنا دعم خطط توسيع المصارف وذلك عن طريق فتح حسابات مصرفية للعاملين في القطاع الخاص اسوة بالقطاع العام حيث سيتم توفير الخدمات لمئات الآلاف. اضافة الى تشجيع المصارف على زيادة فروعها في أنحاء اقليم كوردستان كافة.

وتابع رئيس حكومة الاقليم بالقول، إنه : يتعين الاعتراف بان مصارف القطاع العام لم تتمكن لغاية الان من توفير احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن الاعتماد على المال النقدي وضع حدا للنمو الاقتصادي في اقليم كوردستان وزاد من فرص النصب والاحتيال.

وأكد أن حكومة الاقليم ستقدم كل الدعم للمصارف الخاصة لزيادة خدماتهم وهدفنا هو خلق منافسة صحية بين المصارف حيث يمكن للمواطن اختيار ما يريده.

وقال مسرور بارزاني ايضا: نحن سنستمر في التعاون مع الحكومة الاتحادية في مكافحة غسل الأموال و استقرار العملة العراقية، معربا عن سعادته ازاء ما اسماه "بالتقدم الحاصل خلال السنة الحالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين، قائلا: يجب تكثيف الجهود في هذا المجال، و نحن سنعمل ما بامكاننا.

ونوه إلى أن وجود نظام مصرفي قوي و فعال يوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي، وعدم وجود نظام مصرفي قوي و متطور في العراق و اقليم كوردستان يعود الى عدم وجود ثقة لدى المواطنين بالمصارف، وهذا يعود لاكثر من سبب أبرزها عدم استقرار الوضع السياسي وتفاقم الفساد.