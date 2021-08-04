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سرقة 180 ألف دولار من شركة إستثمارية في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-04T07:57:43+0000
سرقة 180 ألف دولار من شركة إستثمارية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان يوم الأربعاء بتعرض شركة للإستثمار في بلدة "رزكاري" إلى عملية سرقة، مشيرة إلى إلقاء القبض على خمسة من المشتبه بهم في تنفيذ العملية.

وقال المتحدث باسم شرطة "كرميان" المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان اليوم، إن شركة إستثمارية للإسكان في بلدة "رزكاري" تعرضت ليلة أمس إلى سرقة، مبينا أن المبلغ المالي المسروق يُقدر بـ180 ألف دولار (أي 18 دفتراً).

والدفتر تسمية محلية يطلقها السكان في العراق على مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي.

ووفقا للمتحدث فإنه بأمر من محكمة التحقيق في بلدة "رزكاري" تم القاء القبض على خمسة من المشتبه بهم في عملية السرقة.

وأكد قدوري أن الشركة لديها حراسها الخاصين، منوها إلى أن التحقيقات ماتزال مستمرة بالحادثة من قبل الجهات المعنية.

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