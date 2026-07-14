سرقة 11 متجراً في سوق "سيتاقان" وسط أربيل.. والجناة يفرون بـ25 مليون دينار

شفق نيوز - أربيل

أفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، بأن 11 متجراً لبيع الأدوات الكهربائية تعرضت لعملية سرقة ليلة أمس، في سوق "سيتاقان" الشهير وسط مدينة أربيل.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن ثلاثة من تلك المتاجر المستهدفة كانت تحتوي على خزنات حديدية (قاصات)، حيث أقدم الجناة على كسرها وتفريغ الأموال التي كانت بداخلها، لتبلغ التقديرات الأولية لمجموع المبالغ المسروقة من المتاجر الـ11 و الخزنات الثلاث نحو 25 مليون دينار عراقي.

وأشار الشهود إلى أن الجناة ركزوا في عمليتهم على سرقة السيولة النقدية فقط، دون المساس بالبضائع أو المعدات الثمينة المتواجدة داخل المحال المستهدفة.

وفور الإبلاغ عن الحادثة، طوّقت قوات الشرطة والأمن (الآسايش) موقع السرقة وباشرت برفع الأدلة الجنائية وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة وتتبع الجناة الذين لا يزالون فارين من وجه العدالة.