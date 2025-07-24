سرقة ومخدرات.. القبض على متهمين خطيرين في أربيل (فيديو)

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، يوم الخميس، عن القبض على متهمين بالسرقة وتعاطي المواد المخدرة، وحيازة أسلحة دون ترخيص.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المتهمين لديهما سوابق جنائية، وقد سبق لهما تنفيذ عدة عمليات سرقة متنوعة، شملت سرقة الأموال والدراجات النارية، بالإضافة إلى تعاطي المواد المخدرة، كما كان بحوزتهما سلاح غير مرخص".

وأضافت "في آخر جرائمهم، قاما بتحطيم زجاج إحدى السيارات وسرقة مبلغ قدره 24 مليون دينار عراقي، وأثناء عملية إلقاء القبض عليهما، حاول أحد المتهمين مواجهة الشرطة والانتحار، إلا أن الفرق الأمنية حالت دون ذلك وتمكنت من السيطرة عليه واعتقاله".

وبينت "كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في مكان إقامتهما"، موضحة "تم توقيف المتهمين بأمر من قاضي التحقيق، ولا تزال التحقيقات جارية معهما".