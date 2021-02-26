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سرقة آلاف الدولارات وعشرات ملايين الدنانير من تجاريٍٍّ عملة في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-26T09:36:41+0000
سرقة آلاف الدولارات وعشرات ملايين الدنانير من تجاريٍٍّ عملة في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن الآسايش في محافظة السليمانية يوم الجمعة إلقاء القبض على 8 أشخاص بتهمة سرقة آلاف الدولارات، وعشرات الملايين من الدنانير من تجاريٍٍّ عملة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن تجاري عملة تعرضا لعملية سرقة في حادثين منفصلين في مكانين متفرقين داخل السليمانية، مشيرا إلى أن الجريمة الاولى عبارة عن سرقة 60 ألف دولارٍ أمريكي، أما الأُخرى فهي سرقة 47 مليون دينار عراقي من التجارين.

ووفقاً للبيان فإن قوات الآسايش ألقت القبض على 8 أشخاص بتهمة سرقة تلك المبالغ المالية، وهذه هي اسماؤهم: (م، أ، س) مواليد 1991، (ع، ع، ع) مواليد 1986، (ر، م، ل) مواليد 1997، (ب، ح، ع) مواليد 1989، (ي، أ، س) مواليد 1979، (ب، ج، ع) مواليد 1997، (س، أ، أ) 1998، (خ، ح، ع) 1986.

وتابع البيان انه تم القاء القبض عليهم وفق أوامر قضائية، والشروع بالتحقيقات اللازمة معهم.

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