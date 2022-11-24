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أُسرة ضحايا انفجار السليمانية "الغازي" تثمن وقفة اهالي اقليم كوردستان معها (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-24T12:56:10+0000
أُسرة ضحايا انفجار السليمانية "الغازي" تثمن وقفة اهالي اقليم كوردستان معها (صور)

شفق نيوز/ أعربت أُسرة الحاج مزهر التي قضى أفرادها بـ"الانفجار الغازي" في السليمانية، يوم الخميس، عن تثمينها لوقفة اهالي اقليم كوردستان معها في محنتها.

وتعرض منزل الحاج مزهر لانفجار منظومة غاز التدفئة في السابع عشر من الشهر الجاري ما تسبب بوفاة 15 شخصاً من أفراد الأسرة، واصابة 12 اخرين.

وقال ممثل عن عائلة الحاج مزهر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، في مكان الانفجار، انه "في الوقت الذي نعزي انفسنا والشعب الكوردي بفاجعة تفجير دهوك نتمنى من الله العلي القدير ان يشافي جميع المرضى ويلهم ذوي الشهداء الصبر والسلوان".

وأضاف "تثمن أُسرتنا دور اهالي اقليم كوردستان قيادة وشعباً على موقفهم الداعم لنا اثناء تلك المحنة العصيبة".

واشار الى ان "اليوم هو آخر أيام مجلس عزاء ضحايا الانفجار".

وقال مراسل شفق نيوز ان الأسرة أقامت معرضاً لصور القتلى في مكان الحادث بحضور أهالي من السليمانية.

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