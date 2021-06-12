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أُسرة الطبيبة "باخان" تطالب بعودة أبنتها للسليمانية: تعرضت للتهديد من جهات أمنية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-12T09:56:58+0000
أُسرة الطبيبة "باخان" تطالب بعودة أبنتها للسليمانية: تعرضت للتهديد من جهات أمنية

شفق نيوز/ طالبت والدة الطبيبة النسائية باخان آزاد يوم السبت بعدم تسييس قضية أبنتها التي تطورت بعد توجيها تهما بالفساد ضد مديرية الصحة العامة في محافظة حلبجة.

وقالت آمنة حمه صالح والدة الطبيبة "باخان" في مؤتمر صحفي عقدته في بينتها في منطقة السليمانية الجديدة وحضرته وكالة شفق نيوز، إن إبنتها بريئة من التهم الموجهة إليها وإن الموضوع اخذ منحى سياسيا وأمنيا ولا تعلم لماذا تدخلت الأجهزة الأمنية بالموضوع بعيدا عن الشرطة؟

وطالبت أن تعود ابنتها إلى مدينتها السليمانية وضمان أمنها مع طفلتها بعد تهديدها من قبل جهات أمنية، وأن تكون هناك محكمة عادلة وقضاء مستقل ولجنة من وزارة الصحة محايدة.

وكان الطبيبة باخان قد أعلنت مطلع شهر حزيران الجاري عن تعرضها للاعتقال من قبل قوة من "الآسايش" قادمة من محافظة السليمانية على خلفية كشفها ملفات فساد تتعلق بالقطاع الصحي في محافظة حلبجة.

وهاجمت الطبية النسائية قوات الاسايش بالسليمانية متهمة إياها بـ"حماية الفاسدين وسراق المال العام".

وعلى إثر ذلك، كذّبت المتحدثة باسم المديرية العامة لصحة حلبجة، شاناز النقشبندي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ما ورد على لسان الطبيبة "جملة وتفصيلا".

وأكدت النقشبندي، "رفع دعوى بالحق الشخصي ضد آزاد، في محكمة السليمانية، لخيانتها الزاد والملح بعد تضييفها في المنزل، وقامت بتسجيل مقاطع بالصوت والصورة وهددتها".

وتابعت أن "المديرية العامة لصحة حلبجة قدمت شكوى ضد المدعوة باخان، أيضا، لاحتيالها على أكثر من 60 طبيبا واستيلائها على أموالهم".

وكانت الطبيبة باخان آزاد قد استدعتها قوات الأمن الاسايش في السليمانية في شهر شباط الماضي، وفق المادة الثانية المتعلقة بتهمة التشهير، وطلبت منها كتابة تعهد والكف عن التعرض لشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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