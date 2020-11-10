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أسرة الراحل نجم الدين كريم توجه رسالة إلى بارزاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-10T17:17:07+0000
أسرة الراحل نجم الدين كريم توجه رسالة إلى بارزاني

شفق نيوز/ وجهت اسرة محافظ كروك السابق الراحل نجم الدين كريم، يوم الثلاثاء، رسالة شكر الى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني لسؤاله الدائم عن الوضع الصحي للفقيد وتعاونه مع اسرته في مراحل مرضه ووفاته واعادته الى اقليم كوردستان ودفنه.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انها تعبر عن شكرها العميق لبارزاني تجاه سؤاله وتعاطفه المستمر للوضع الصحي للفقيد سواء اثناء فترة مرضه لحين وفاته ومن ثم اعادة جثمانه الى كوردستان ودفنه، حيث كان على اتصال دائم وتعاون مع الاسرة.

وجددت الاسرة شكرها العميق لبارزاني وتمنت له الصحة الدائمة.

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