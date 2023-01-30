سراق الهياكل بقبضة شرطة أربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم الإثنين، اعتقال متهمين اثنين بتنفيذ 14 عملية سرقة.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل المقدم هوكَر عزيز في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المتهمين القي القبض عليهما بعد مراقبة من قبل الاجهزة الامنية وهما يحاولان سرقة الدور الهياكل (قيد الإنشاء) في أربيل".

واوضح ان "المتهمين اعترفا بتنفيذ 14 عملية سرقة، اضافة الى سرقة اكثر من 20 الف دولار وعجلة، وهما الآن أحيلا الى القضاء لينالا جزاءهما العادل".

ودعا المتحدث المواطنين الذين يتعرضون للسرقة الى "تسجيل شكاوى في مراكز الشرطة".