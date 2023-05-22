سد گومسبان.. ثالث أكبر سد في إقليم كوردستان يبصر النور قريباً

شفق نيوز / أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إكمال بناء سد (گومسبان) في محافظة أربيل، بنسبة 50٪، فيما أشارت إلى أنه سيكون أكبر سد في المحافظة، وثالث أكبر سد في الإقليم، بعد سدي دوكان ودربندخان.

ونقلت دائرة الإعلام والمعلومات، عن مدير الشركة المنفذة للمشروع، عبد الله حمد گردي، قوله إن "تكلفة بناء السد بلغت 95 مليار دينار، وارتفاعه 70 متراً وطوله 512 متراً، وحتی الآن تم إكمال 50٪ منه، والعمل مستمر فيه".

وبحسب گردي، يمكن للسد تخزين 115 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، ولأول مرة في إقليم كوردستان والعراق، يتم استخدام خرسانة (آرسیسي) في بناء السدود، مشيراً إلى أن "سد گومسبان سيكون ثالث أكبر سد في إقليم كوردستان، بمساحة 6 ملايين و125 ألف متر مربع".

وأكد أن العمل مستمر في السد، وعند إكماله سيكون له دور مهم في حماية الموارد المائية ورفع منسوب المياه الجوفية ومكافحة الجفاف، كما سيكون مصدراً هاماً للمياه النظيفة لأربيل وينعش قطاع السياحة في المنطقة.