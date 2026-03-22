سد كسنزان في اربيل يبلغ طاقته القصوى ويبدأ بتصريف المياه الزائدة (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهد سد "كسنزان" في محافظة أربيل، يوم الأحد، امتلاءً كاملاً عقب موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة، ما أدى إلى تدفق المياه الزائدة عبر مساراتها الطبيعية باتجاه المناطق المحيطة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "تم امتلاء سد كسنزان ووصوله إلى مرحلة تصريف المياه الزائدة نتيجة موجة الأمطار الأخيرة، حيث تبلغ كمية المياه المحتجزة فيه حالياً مليون متر مكعب".

ويقع السد ضمن حدود قضاء كسنزان على طريق (أربيل - كويه)، وقد أُنجز العمل فيه خلال عام 2025 ليبدأ فعلياً بخزن المياه مع أولى الموجات المطرية التي شهدتها المنطقة هذا العام، وصولاً إلى موجة الأمطار الأخيرة التي انطلقت ليلة عيد الفطر وأدت إلى امتلاء السد بالكامل، لتبدأ المياه الزائدة بالتدفق عبر المسارات الطبيعية مروراً بحدود قضاء كسنزان وناحية بنصلاوة وصولاً إلى دشت أربيل.

ويعد سد كسنزان واحداً من بين 22 سداً تم إنجازها ودخلت الخدمة فعلياً في خزن المياه، حيث تم إنشاؤه لأهداف استراتيجية متعددة أبرزها تنشيط القطاع السياحي في المنطقة، والمساهمة الفعالة في منع حدوث الفيضانات والسيول التي تهدد أطراف مدينة أربيل، فضلاً عن دوره الحيوي في تعزيز مناسيب المياه الجوفية في المنطقة.