سد دوكان يقترب من الامتلاء وتوقعات باستقبال مليون سائح في العيد

شفق نيوز- السليمانية

كشف قائممقام قضاء دوكان في السليمانية، سيروان سرحت، يوم الاثنين، أن سد دوكان يقترب من الوصول إلى مرحلة الامتلاء الكامل للمرة الثالثة في تاريخه، متوقعاً استقبال مليون سائح بمناسبة هذا الحدث المتزامن مع عطلة عيد الأضحى.

وقال سرحت في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "سد دوكان امتلأ بصورة كاملة آخر مرة عام 2019، وهو ما دفع حينها أكثر من مليون مواطن من مختلف المحافظات العراقية، إضافة إلى زوار من خارج البلاد، إلى التوافد نحو دوكان لمشاهدة السد".

وأضاف أن "المعلومات الرسمية تشير إلى أن منسوب المياه في السد لم يتبقَ له سوى 82 سنتيمتراً فقط ليصل إلى مستوى الامتلاء الكامل البالغ 511 متراً"، مبيناً أن "التوقعات تشير إلى وصول السد إلى مرحلة الامتلاء خلال الأيام العشرة المقبلة".

وأشار إلى أن "امتلاء السد سينعكس بشكل مباشر على القطاع السياحي في محافظة السليمانية، لاسيما مع قرب حلول عيد الأضحى"، مؤكداً أن "الإدارة المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية أكملت جميع الإجراءات الخاصة باستقبال السياح والوافدين إلى القضاء".

وأوضح سرحت أن "الاستعدادات تشمل توفير الخدمات والمستلزمات الضرورية وتأمين الأجواء المناسبة لقضاء عطلة العيد، إلى جانب تنظيم الحركة السياحية في المناطق المحيطة بالسد والمرافق الترفيهية".