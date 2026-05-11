سد دوكان يقترب من الامتلاء الكامل.. أقل من مترين تفصلانه عن الحد الأقصى

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت إدارة سد دوكان في محافظة السليمانية، يوم الاثنين، أن منسوب المياه في السد يواصل الارتفاع اليومي، مؤكدة أن السد لم يعد يفصله سوى 1.80 متر عن الامتلاء الكامل.

وقال مدير السد كوچر جمال، لوكالة شفق نيوز، إن "مستويات المياه في السد ترتفع بشكل يومي، وفي الوقت الحالي لم يتبقَّ سوى 1.80 متر ليصل السد إلى الامتلاء الكامل".

وأضاف أن "استمرار الإيرادات المائية إلى السد بالمعدلات الحالية يرفع من احتمالية وصول سد دوكان إلى الامتلاء الكامل خلال العام الجاري".

وأشار إلى أن "المستويات الحالية لمياه السد تُعد مماثلة للمستويات التي سُجلت خلال عامي 2003 و2016".

وشهد إقليم كوردستان هذا العام موجات عدة من الأمطار وتساقط الثلوج، بخلاف السنوات الماضية، ما أسهم في إنعاش الأنهر والوديان وارتفاع مناسيب المياه في السدود بمختلف مناطق الإقليم.

وأُنشئ سد دوكان عام 1959 على نهر الزاب الصغير بمحافظة السليمانية، وهو أقدم سد استراتيجي على مستوى العراق، يتميز بتصميمه القوسي الخرساني بارتفاع 116 متراً، وتتسع بحيرته لـ 6.8 مليار متر مكعب من المياه.

يلعب السد دوراً محورياً في توليد الطاقة الكهرومائية، وتنظيم ري المساحات الزراعية الواسعة، فضلاً عن كونه وجهة سياحية رئيسية في إقليم كوردستان.