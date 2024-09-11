سد دوكان يشهد انخفاضاً يومياً في منسوب المياه ومديره يطمئن

شفق نيوز/ طمأن مدير سد دوكان كوجر جمال، يوم الأربعاء، بأن مستوى المياه الحالي لا يزال أعلى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم تسجيل السد انخفاضاً يومياً في منسوب المياه، وهو ما يثير تساؤلات حول استدامة الموارد المائية في المنطقة.

وقال جمال لوكالة شفق نيوز، إن منسوب مياه السد ينخفض بشكل يومي بمعدل 6 سنتيمترات، وأشار إلى أن هذا الانخفاض يُسجّل رغم أن مستوى المياه الحالي لا يزال أعلى بمقدار 6 أمتار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وهذا التفوق في مستوى المياه، وفقاً لجمال، يأتي كعلامة إيجابية بالرغم من التحديات المستمرة المتعلقة بنقص الموارد المائية.

وأوضح جمال أن "سد دوكان شهد انخفاضاً في مستوى المياه بمقدار 4 أمتار منذ بدء عمليات الانخفاض حتى الآن، مشيراً إلى أن "هذا التراجع مستمر بسبب استهلاك السد وحدتين من الكهرباء يومياً وتدفق المياه المستمر، الذي يساهم في خفض المنسوب، وأن عملية الانخفاض ستستمر على الأرجح حتى نهاية شهر سبتمبر".

وفي سياق متصل، أشار جمال إلى أنه من المتوقع أن تبدأ مستويات المياه بالارتفاع مجدداً اعتباراً من شهر أكتوبر وحتى بداية العام المقبل، مؤكداً أن هذا الارتفاع يعد جزءاً من الدورة الطبيعية لتغير منسوب المياه في السد".

وسد دوكان، الذي يعد واحداً من أهم السدود في إقليم كوردستان، يلعب دوراً حيوياً في تأمين الموارد المائية للمنطقة.

على مر السنوات، شهد السد تذبذباً في مستويات المياه بسبب التغيرات المناخية واستخدام الموارد المائية لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية.

وفي ظل التحديات المتعلقة بندرة المياه في المنطقة، يُعتبر الحفاظ على منسوب السد أحد أهم التحديات التي تواجه الجهات المعنية.