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سد دوكان يرتقب شهر آذار: نسبة الأمطار الهاطلة هذا العام أفضل بكثير من العام الفائت

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-22T08:59:24+0000
سد دوكان يرتقب شهر آذار: نسبة الأمطار الهاطلة هذا العام أفضل بكثير من العام الفائت

شفق نيوز/ أعرب مدير سد دوكان في محافظة السليمانية كوجر جمال، يوم الثلاثاء، عن أمله بتزايد نسبة سقوط الأمطار الهاطلة خلال شهر آذار/ مارس المقبل.

وقال جمال في تصريح للصحفيين اليوم من أمام السد، للاسف نسبة الأمطار الهاطلة في شهر شباط الذي شارف على الانتهاء كانت قليلة جدا، وننتظر ان تتساقط الامطار بشكل أفضل في شهر المقبل.

وأوضح أن نسبة الخزن المائي في بحيرة السد تبلغ 34 بالمئة، وفي العام الماضي وفي أحسن الأحوال لم نصل إلى 50 بالمئة، مؤكداً أنه في حال كانت نسبة الأمطار الهاطلة في آذار/ مارس جيدة فإنه من دون شك ستكون نسبة الخزين المائي أفضل من العام الماضي.

كما قال مدير السد "إذا ما قارنا نسبة الأمطار المتساقطة هذا العام فإنها أفضل بكثير من العام الماضي، ولكن إذا ما عقدنا نفس المقارنة مع الأعوام السابقة فإن هذه النسبة ليست بتلك الدرجة المطلوبة".

وتابع جمال بالقول "نأمل أن تتخطى نسبة الخزن المائي في سد دوكان 60 بالمئة وهذا كله متعلق في الشهر المقبل".

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