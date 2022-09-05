سد دهوك.. انخفاض "مخيف" يهدد "سر الحياة" في المحافظة (صور)

شفق نيوز / أعلنت إدارة سد دهوك، في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، انخفاض مخزون مياه السد، إلى 19 مليون متر مكعب من المياه، بعد أن كان يتجاوز 24 مليون متر مكعب العام الماضي.

يشار إلى أن القدرة الاستيعابية لسد دهوك الذي أنشئ عام 1988، تصل إلى 52 مليون متر مكعب من المياه.

وقال مدير السد، فرهاد محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "مستوى انخفاض المياه وصل إلى 16 متراً وأدى ذلك إلى ظهور أطلال مدرسة (گرى قسروك) التي غمرت مع بدء افتتاح السد عام 1988".

وأضاف محمد، أن "سد دهوك يمر في أسوا موسم جفاف له منذ إنشائه"، لافتاً إلى أن دائرته "تعجز حالياً عن تأمين 10% من مياه الشرب لمركز دهوك، وفقاً للنسبة المطلوبة من السد لتوفيره، فضلاً عن العجز في توفير النسبة المطلوبة من المياه للزراعة".

وكانت واردات مياه السد من الأمطار، قد تعدت خلال عام 2019، حاجز 76 مليون متر مكعب، لكن الجفاف وقلة الأمطار طوال عام 2020 الماضي، لم تمكن إدارة السد من توفير 10% من المياه لدائرة ماء دهوك لاستخدامها للشرب، بحسب إدارة السد.