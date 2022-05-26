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سدود كوردستان.. صغيرة ومحدودة ولن تسلب حقوق المحافظات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-26T07:07:52+0000
سدود كوردستان.. صغيرة ومحدودة ولن تسلب حقوق المحافظات

شفق نيوز/ ردت المديرية العامة للسدود في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، على تصريحات اطلقها بعض النواب حيال مشاريع السدود المحدودة التي تنشأها في مناطق الإقليم، مؤكدة انها لن تسلب حقوق المحافظات أو تسبب أي أزمات مائية.

وقال مدير عام السدود رحمن خاني لوكالة شفق نيوز، إن "المزاعم والاتهامات التي يطلقها بعض الساسة حيال مشاريع السدود في الإقليم عارية عن الصحة وبعيدة عن الواقع"، مبيناً أن "مديرية السدود تنشأ سدوداً صغيرة ومحدودة في القرى والمناطق لحصاد مياه الامطار والسيول الموسمية وبعيدة عن الأنهر والجداول وتتراوح سعتها من 150 الف- الى 500 الف م3".

وأكد أن "أي مشاريع للسدود على الأنهر تتم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية الاتحادية وتصب بمصلحة جميع المحافظات وليس إقليم كوردستان فقط، كما يدعي بعض السياسيين"، مبيناً أن "اغلب القطاع الزراعي في كوردستان يعتمد على الامطار ويعاني المزارعين حالياً من كوارث اقتصادية بسبب شح الامطار وانعدامها".

وتساءل خاني "لماذ لا يسأل السياسيين ايران حيال قطعها لمياه الأنهر والسيول، أو تركيا حيال سد اليسو الذي التهم مياه نهر دجلة بشكل كبير", موضحاً "نحن نمول بحيرة حمرين المحتضرة بالمياه من سد دربندخان لإنقاذ  مناطق واسعة من ديالى من العطش والجفاف وانعدام ماء الشرب".

واتهم نواب من محافظات عدة إقليم كوردستان بانشاء سدود تسبب أزمات مائية في المحافظات الوسطى والجنوبية وتلحق اضرارا بالقطاع الزراعي.

 

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