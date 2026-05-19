سدود كوردستان تمتلئ بالمياه.. ودوكان يقترب من الفيضان الكامل

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت المديرية العامة للسدود في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن كميات المياه المخزنة في السدود والبحيرات الاصطناعية تجاوزت 9 مليارات متر مكعب خلال العام الحالي، مع وصول معظم السدود إلى مراحل الامتلاء.

وقال مدير عام سدود الإقليم رحمن خاني لوكالة شفق نيوز، إن "جميع سدود وبرك إقليم كوردستان امتلأت وفاضت، باستثناء سدي دوكان في السليمانية وكومسبان في أربيل".

وبحسب الإحصائيات الرسمية، يضم الإقليم 25 سداً و178 بحيرة اصطناعية تُستخدم لخزن المياه سنوياً.

وأوضح خاني أن سد دربنديخان سجل نحو 3 مليارات متر مكعب من المياه المخزنة، فيما تجاوز سد دهوك 50 مليون متر مكعب.

وأضاف أن سد دوكان يحتاج إلى متر واحد و15 سنتيمتراً فقط للوصول إلى مرحلة الامتلاء الكامل، في وقت بلغ فيه إجمالي الخزين المائي في جميع السدود أكثر من 9 مليارات متر مكعب.

ووفق بيانات حكومة إقليم كوردستان، فإن 11 سداً و58 بحيرة اصطناعية أخرى ما تزال قيد التنفيذ والإنشاء.