سدود اقليم كوردستان تسجل "تراجعاً حاداً" بالايرادات المائية

شفق نيوز/ يواجه إقليم كوردستان تحديات متزايدة بسبب انخفاض كميات الأمطار والمياه المخزنة في سدوده الرئيسية هذا العام، ومع ذلك، تؤكد الجهات المعنية أن تلك الخزانات المائية تواصل تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في عدد من المحافظات.

وبهذا الصدد اكد المدير العام لسدود إقليم كوردستان رحمان خاني، ان "الخزين المائي المتوفر في سدود "دوكان ودربنديخان ودهوك"، يغطي الجزء الأساسي من احتياجات السكان لهذا العام، رغم تسجيل انخفاض ملحوظ في الموارد المائية مقارنة بالسنوات السابقة".

وقال خاني في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "خطة إدارة الموارد المائية لهذا العام تركز على تأمين مياه الشرب وتقليل استخدام المياه لأغراض الزراعة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الضرورية فقط"، مشيرًا إلى أن "الإيرادات المائية لهذا العام سجلت تراجعًا حادًا، حيث استقبل سد دوكان نحو 600 مليون متر مكعب فقط، وهو رقم أقل بكثير من الأعوام الماضية".

من جانبه، طمأن مدير عام سد دوكان كوتشار جمال، المواطنين بشأن توفير مياه الشرب"، مؤكداً أن "الخزين الحالي كافٍ لتلبية احتياجات المناطق المستفيدة حتى نهاية فصل الصيف".

وبيّن جمال في حديثه للوكالة، أن "كميات الأمطار التي وصلت حتى الآن بلغت نحو 188 ملم فقط، أي ما يقارب ثلث الكمية المسجلة العام الماضي، إلا أن الوضع المائي لا يزال مطمئنًا بفضل التخطيط المدروس لإدارة الخزين".

وأشار إلى أن "سد دوكان يغذي نحو أربعة ملايين نسمة موزعين على عدة مناطق، منها السليمانية ورانية وكركوك وطوز خورماتو في محافظة صلاح الدين"، مؤكدًا "أهمية السد كرافد استراتيجي لضمان الأمن المائي لهذه المناطق الحيوية".

ومع توقعات بهطول موجات أمطار إضافية خلال فصل الشتاء، تأمل الجهات المعنية أن تسهم هذه الكميات من المياه في تعزيز الخزين المائي، ودعم جهود استدامة الموارد المائية في الإقليم.

ويمتلك اقليم كوردستان 21 سداً ، يستخدم اثنان منها، وهما سدّا دوكان ودربندخان لتوليد الطاقة الكهربائية لعدة مناطق.

وفي عام 2023 أفادت حكومة إقليم كوردستان، بدخول 6 سدود بالإقليم حيز التنفيذ، لمواجهة الجفاف، لافتة إلى جهود مبذولة بهذا الشأن للتنسيق من خلال اللجان الفنية والوفود التفاوضية في البرلمان والحكومة العراقية.