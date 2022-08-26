سدا "دوكان ودربنديخان" يبقيان على نفس كمية الإطلاقات المائية صوب بحيرة حمرين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية السدود ومخازن المياه في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أنها اتفقت مع وزارة الموارد المائية بالإبقاء على نفس كمية الإطلاقات المائية من سدي "دوكان ودربنديخان" صوب بحيرة حمرين.

وكانت وزارة الموارد المائية الاتحادية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم، عقد اجتماع في مشروع سد دوكان في إقليم كوردستان / السليمانية اجتماعا مشتركا ضم مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات "سليم جلوب بجاي" لمناقشة تحديث الخطة التشغيلية لسدي دوكان ودربندخان فضلا عن مناقشة الاطلاقات المائية.

وقال مدير السدود في الإقليم رحمن خاني لوكالة شفق نيوز، ان "الاجتماع حضره ايضا مدير عام المركز الوطني لادارة الموارد المائية ومدير عام مركز دراسات المنطقة الشمالية ومدير عام المديرية العامة للسدود في الاقليم ومدير عام وزارة الزراعة والموارد المائية في الاقليم اضافة الى مديري سد حمرين وسدي دوكان ودربندخان و مديري الموارد المائية المعنيين".

وبين ان الاجتماع اقر إبقاء الاطلاقات المائية من سد دربندخان نحو بحيرة حمرين بمعدل 40 م3/ثا وتنظيم الاطلاقات المائية في سدود كوردستان لتأمين الاحتياجات الأساسية للبساتين وماء الشرب.

وأشار خاني الى مستوى الخزين المائي في السدود دون المستوى المطلوب ما يتطلب خطة تقنين محكمة لتوزيع المياه نحو الاحتياجات الأساسية.

وكانت الموارد المائية في ادارة كَرميان أعلنت، في الأشهر الماضية لوكالة شفق نيوز، عن خطة لاحياء بحيرة حمرين ورفدها باطلاقات مائية من سد دربندخان بمعدلات شهريا متفاوتة من 35-40 م3/ثا وباتفاق بين الموارد المائية الاتحادية ووزارة الزراعة والموارد المائية في كوردستان.

وبموجب الاتفاق شكلت لجان من ديالى وكرميان لإزالة التجاوزات على ممر الاطلاقات المائية وضمان وصولها الى بحيرة حمرين.