سحب يد 20 مهندساً وموظفاً في بلدية السليمانية بسبب "الفساد"

شفق نيوز/ قررت مديرية بلدية السليمانية، سحب اليد عن 20 مهندساً وموظفاً بتهم "فساد".

وحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة أمر إداري صادر من مديرة بلدية السليمانية ليلى عمر علي، وينص على "سحب اليد " من 20 مهندساً وموظفاً يعملون لدى رئاسة البلدية.

ويظهر الأمر الإداري الصادر يوم أمس الأربعاء، (19 تشرين الأول)، أن القرار بحق 16 مهندساً و 4 موظفين ومساحين.

ويشير الأمر الإداري إلى كتاب صادر من مديرية اسايش السليمانية بحق هؤلاء الموظفين بعد التحقيق معهم في ملفات فساد .

ويأتي هذا الأمر الإداري بعد توقيف عدد من مسؤولي وموظفي بلدية السليمانية واستجوابهم بتهم الفساد وإهدار المال العام.