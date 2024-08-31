سجين ينهي حياته داخل إصلاحية سجن السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في السليمانية، يوم السبت، بانتحار سجين في سجن إصلاح الكبار في المحافظة دون معرفة الأسباب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "في حادثة مأساوية وقعت داخل السجن الإصلاحي في السليمانية، أقدم سجين كان محتجزاً في محجر صحي على الانتحار"، مبيناً أن "السجين كان يعاني من أمراض نفسية".

وتابع المصدر: "حتى الآن لم تتوفر تفاصيل دقيقة حول كيفية وقوع حادثة الانتحار، فيما يجري التحقيق للوقوف على ملابساتها".

ولفت المصدر إلى أن "الحادثة أثارت تساؤلات حول أوضاع السجناء في السجون وظروف احتجازهم، خاصةً أولئك الذين يعانون من مشاكل نفسية".