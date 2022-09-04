سجن وغرامة مالية.. برلمان كوردستان يتحرك ضد "المثلية الجنسية"

شفق نيوز / قدّم عددٌ من نواب برلمان إقليم كوردستان، يوم الأحد، مقترحاً إلى رئاسة البرلمان، لمنع الدعوة إلى "المثلية الجنسية" في الإقليم.

وقال مقرر لجنة الأوقاف في برلمان كوردستان، ويسي سعيد ويسي، لوكالة شفق نيوز، إن "المقترح تضمن أسماء وتواقيع 76 عضواً في البرلمان، من مختلف الكيانات السياسية في الإقليم، وتم تقديمه اليوم إلى رئاسة البرلمان، لوضعه في جدول أعمال الجلسات القادمة والتصويت عليه".

وأضاف سعيد، أن "المقترح تضمن ست فقرات تتلخص في معاقبة من يدعون إلى المثلية، بأي طريقة كانت، عن طريق السجن مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن سنة، وتغريمه من 500 ألف دينار، إلى 5 ملايين، إضافة إلى معاقبة الوسائل الإعلامية والأشخاص الذين يمثلونها، إذا تم اتهامهم بالدعوة إليها".

وأشار إلى أن "هذا القرار هو للمحافظة على الآداب العامة في المجتمع الكوردستاني، وحماية الفرد والأسرة فيه".

ومن المرجح إعداد مسودة قانون يمنع ويعاقب الدعوة المثلية الجنسية في إقليم كوردستان، على جدول أعمال جلسات برلمان الإقليم المقبلة، ليتم قراءته قراءة أولى وثانية، ومن ثم تمريره في القراءة الثالثة.