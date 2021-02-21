سجن وترحيل شاب كوردي من بريطانيا ادين باغتصاب مراهقة

شفق نيوز/ كشفت منظمة حقوقية، يوم الاحد، عن اصدار محكمة بريطانية حكماً بسجن وترحيل شاب كوردي من اهالي محافظة كركوك بعد ادانته باغتصاب مراهقة.

وقالت مؤسسة "لوتكة" المدافعة عن حقوق الانسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن شاباً كوردياً يبلغ من العمر 23 عاماً يدعى سواره جبرائيل محمد، سيتم ترحيله الى اقليم كوردستان بعد أن ظهرت ادانته بالاعتداء الجنسي على فتاة مراهقة".

وأضاف البيان أن "الشاب ارتكب جريمته في غرفة صغيرة قذرة في الطابق العلوي لمطعم بيتزا".

واشار البيان الى انه "على الرغم من أن الشاب نفى أن يكون قد ارتكب هذا النوع من الجريمة وقال إنه التقى بالضحية في شقته عدد من المرات، إلا أن المحكمة اصدرت الحكم عليه بأغلبية اصوات الشهود".

وأضاف البيان أن "المحكمة كشفت عن أن المتهم قد كذب بشأن لقاءاته مع الضحية"، مؤكدة أنه "اعد لهذه الجريمة مسبقاً وقام بتقديم الكحول للضحية".

وتابع بيان منظمة "لوتكة"، أنه "وفقاً للمعلومات فأن سواره غادر كركوك عام 2017 ووصل الى بريطانيا"، مشيراً إلى أن "المحكمة قررت سجنه 66 شهراً مع قرار بترحيله".