سجال داخل برلمان كوردستان بسبب عدم استجابة حكومة الإقليم لحضور جلسة الرواتب

شفق نيوز/ أعلنت رئيس برلمان إقليم كوردستان ريواز فائق يوم الثلاثاء أن حكومة الإقليم لم تستجب لمذكرات البرلمان لحضور جلسة خاصة لمناقشة استقطاع رواتب العاملين في القطاع العام.

جاء ذلك خلال الجلسة التي انعقدت اليوم بعد تعالي أصوات برلمانيين من المعارضة وحدوث خلاف داخل قبة البرلمان متهمين هيئة الرئاسة بعدم التعاون في عقد جلسة تتم فيها استضافة حكومة الإقليم لبحث مسألة الرواتب.

وقالت فائق: إن حكومة الإقليم وكما المذكرات الأخرى لم ترد على حضور جلسة برلمانية بهذا الشأن، مضيفة: نحن ايضا مثلكم نرغب بأن يتم توزيع الرواتب كاملة ومن دون استقطاع.

وأضافت أن عددا من النواب طالبوا عقد جلسة خاصة ونواب آخرون قالوا إن الحكومة لاتملك السيولة الكافية بحسب تسريبات لهم من قبل وزراء الحكومة عقب آخر جلسة للحكومة.

وتابعت بالقول: أطالب الوزير الذي يقوم باتصال سري وشخصي او يقوم باتصال هاتفي مع نائب ويعطيه المعلومات ليكون له الجرأة ويأتي للبرلمان ويتحدث هنا أمام الجميع.

وعقد برلمان كوردستان في وقت سابق من صباح جلسة للتباحث حول جرائم القتل والانتحار إضافة إلى مواضيع أُخرى بحضور أربعة وزراء.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة البرلمان فإن جدول أعمال الجلسة تتألف من ثلاث فقرات الأولى: مناقشة فكرة للبرلماني عبد الستار مجيد بضرورة إيجاد فرص العمل بتفعيل المعامل.

الفقرة الثانية التباحث حول ظاهرة القتل عامة وقتل النساء، والانتحار بحضور الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان.

الفقرة الثالثة: القراءة الثانية لمقترح التعديل الأول للقانون رقم 3 لسنة 2019 الخاص بتمليك الأراضي ضمن حدود البلديات والمتجاوز عليها".