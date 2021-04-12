ست وفيات و٢٠١ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الإثنين تسجيل ست حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجل من الحسكة وامرأة ورجل من قامشلو ورجل من عامودا.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٢٠١ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١١٨ ذكور و ٨٣ إناث.

وتوزعت حالات الاصابة الجديد ٥٦ حالة في الحسكة، ٥٤ حالة في القامشلي، ٥٠ حالة في ديرك، ٨ حالات في الدرباسية، ٣٣ حالة في الرقة.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثلاث عشرة حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٢٤٣٧ حالة منها ٤٢٨ حالة وفاة و ١٣٧٨ حالة شفاء.