ست وفيات و١٦٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الإثنين تسجيل ست حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) إن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأة من قامشلي ورجل من الحسكة ورجل من ديرك وامرأة من دير الزور.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ايضاً ١٦٦ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٩٤ ذكور و ٧٢ إناث، وثماني حالات شفاء.

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة في شمال وشرق سوريا: ٤٧ حالة في الحسكة - ٥٩ حالة في قامشلو - ٢٧ حالة في ديرك - ٧ حالات في الدرباسية - ٢٥ حالة في الرقة - حالة واحدة في مخيم الهول.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٤٠٤٩ حالة منها ٤٦٢ حالة وفاة و ١٤٤٤ حالة شفاء.