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ست وفيات ونحو 200 إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-25T12:27:08+0000
ست وفيات ونحو 200 إصابة جديدة بكورونا كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الخميس، تشخيص ست حالات وفاة خلال أربع وعشرين ساعة ماضية، في سجلت فيه إصابة ١٩٩ شخصاً وتعافي ٩٧ آخر.

وذكرت الوزارة أنها أجرت خلال يوم ٥١٨٣ عملية فحص سجلت من خلالها الإصابات الجديدة والتي توزعت على مدن:

• (١٠٩) اربيل

• (٣٦) السليمانية

• (٥٠) دهوك

• (٣) گرمیان

• (١) رابرين

وتوزعت حالات التعافى الـ٩٧ على مدن:

• (٤٣) اربيل

• (٢٣) السليمانية

• (٢٧) دهوك

• (٤) رابرين

كما شخصت الوزارة وفاة ستة مرضى في مدن:

• (٢) اربيل

• (١) دهوك

• (٣) گرمیان

 ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كوردستان، أصيب ١٠٨٤٣٧ شخصاً، تعافى منهم ١٠٣٢٥٢، وتوفي 

٣٥١٩ اخر.

 

 

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