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إستئناف حركة المسافرين في المعبر الحدودي بين اقليم كوردستان وسوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-07T11:42:09+0000
إستئناف حركة المسافرين في المعبر الحدودي بين اقليم كوردستان وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معبر "سيمالكا" الحدودي التابعة للإدارة الذاتية التي يقودها الكورد شمال وشرق سوريا استئناف العمل في حركة المسافرين اعتبارا من يوم غد الاثنين بعد إغلاق مؤقت استمر لأيام قليلة.

وذكرت إدارة المعبر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنه تم تحديد أيام السبت و الاثنين و الأربعاء من كل أسبوع من أجل عبور المسافرين تعديلا للقرار السابق.

وقررت السلطات في اقليم كوردستان إغلاق معبر فيشخابور (سيمالكا) الحدودي مع سوريا  امام حركة المسافرين قبل ايام بهدف تجديد النظام الالكتروني وتأهيل عدد من المرافق الأخرى في المعبر.

وعزت سبب اغلاق المعبر الى تجديد النظام الالكتروني فيه اضافة الى اعادة تثبيت وتأهيل عدد من الاقسام ومديرية المعبر، نافية في الوقت ذاته ان يكون الاغلاق يعود الى عامل سياسي.

ويقيم نحو ربع مليون لاجئ سوري في إقليم كوردستان نزحوا من بلدهم خلال الحرب المستمرة هناك منذ عام 2011.

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