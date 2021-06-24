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ست ضربات جوية تركية تستهدف حزب العمال شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-24T07:38:37+0000
ست ضربات جوية تركية تستهدف حزب العمال شمالي دهوك

شفق نيوز/ استهدف الطيران الحربي التركي، يوم الخميس، تواجداً لحزب العمال الكوردستاني شمالي محافظة دهوك.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن القصف استهدف تحديداً قرية مزي- مژي-، التابعة لناحية ديروك بقضاء العمادية، عبر ست ضربات جوية.

ولم ترد معلومات بعد عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار نتيجة القصف.

وكثفت تركيا غاراتها ضد تواجد حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان، باستهداف معاقله.

وتقول تركيا إن حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، استخدم قواعد في شمال العراق ملاذات آمنة، منذ بدء النزاع المسلح بين الجانبين في منذ عقود.

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