إستمرار إنخفاض الإصابات بكورونا في إقليم كوردستان و304 حالات جديدة بيوم

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في إقليم كوردستان خلال الساعات الـ24 الماضية 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

واجرت الوزارة 4380 فحصا جديدا توزعت على هذا النحو: 1237 أربيل، 346 السليمانية، 2652 دهوك، 25 حلبجة، 70 كرميان، 50 رابرين.

وشخّصت الوزارة 304 حالات إصابة جديدة بالفيروس بواقع: 98 أربيل، 72 السليمانية، 105 دهوك، 9 حلبجة، 18 كرميان، 2 رابرين.

ونوهت الوزارة في موقفها الوبائي الى تعافي 539 مصابا وكالاتي: 119 أربيل، 17 السليمانية، 362 دهوك، 10 حلبجة، 31 كرميان، صفر رابرين.

واشار البيان الى وفاة 14 مصابا وكما يأتي: 3 اربيل، 4 السليمانية، 5 دهوك، صفر حلبجة، 1 كرميان، 1 رابرين.

وبهذا يرتفع إجمالي اعداد الإصابات منذ تفشي الوباء في الاقليم ولغاية الان الى 96201 تماثل من بينهم 60165 للشفاء التام توفي 3132 مصابا.