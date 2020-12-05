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إستمرار إنخفاض الاصابات بكورونا في اقليم كوردستان وتسجيل 289 حالة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-05T12:09:54+0000
إستمرار إنخفاض الاصابات بكورونا في اقليم كوردستان وتسجيل 289 حالة جديدة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم السبت تسجيل 289 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 3712 فحصاً جديداً بواقع: 692 أربيل، 580 السليمانية، 2377 دهوك، 20 حلبجة، 43 كرميان، صفر رابرين.

واردفت الوزارة انها سجلت 289 اصابة جديدة بالفيروس وكالاتي: 17 اربيل، 41 السليمانية، 218 دهوك، 2 حلبجة، 11 كرميان، صفر رابرين.

ونوه البيان الى تعافي 372 مصابا وعلى هذا النحو: 116 أربيل، 15 السليمانية، 219 دهوك، 7 حلبجة، 15 كرميان، صفر رابرين.

وأشار البيان الى وفاة 9 مرضى وكما يأتي: 4 اربيل، 1 السليمانية، 1 دهوك، صفر حلبجة، 3 كرميان، صفر رابرين.

واجمل البيان المجموع الكلي لاعداد المصابين منذ تفشي الوباء في الاقليم ولغاية الان بـ98109 فيما اكتسب من بينهم 61962 الشفاء التام بينما لا يزال 32935 قيد العلاج توفي 3212 مريضا بالجائحة.

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